На Ставрополье для помощи пациентам с COVID-19 выделили 3403 специализированных койки

На Ставрополье наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Сейчас для помощи пациентам с COVID-19 выделено 3403 специализированных койки, из которых около 20% остаются свободными. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Одним из вопросов повестки заседания стало создание условий для вакцинации сотрудников санаторно-курортного комплекса Ставрополья.

На сегодня прививки против коронавирусной инфекции уже сделали 10,5 тысячи работников отрасли. В ближайшее время пройти вакцинацию планируют ещё 3,5 тысячи человек.

На сегодняшний день победить коронавирус в регионе смогли победить 141 человек. Число выздоровевших в крае достигло 64572. К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За вчерашний день скончались 20 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки заразилось 354 человека. На сегодня лидером по числу заболевших коронавирусом в крае является Ставрополь.