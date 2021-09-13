Экс-адвокат Михаила Ефремова сравнил восстановление статуса с замужеством

Причиной стало нарушение Пашаевым кодекса профессиональной этики в связи с его публичной активностью по резонансному делу Фото: Иван МАКЕЕВ

В разговоре с корреспондентом «КП-Ставрополь» экс-защитник актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП, прокомментировал возможность восстановить свой адвокатский статус. Скандальный юрист Эльман Пашаев сравнил это с замужеством. Отметив, что не хочет пока обременять себя им. А уже год комфортно продолжает работать, не ощущая давление начальства и не связывая себе руки кодексом профессиональной этики. Кроме того, по убеждению Пашаева, в России «нормы закона применяются в отношении конкретных лиц». Поэтому удобнее быть хозяином самим себе.

- Поэтому я не думаю, что мне сейчас стоит получать адвокатский статус. Не хочу, чтобы мной опять командовали, - ответил Эльман Пашаев. - Может быть, в следующем году сдам экзамен в Москве. Причем публично, о чем предупрежу заранее.

Напомним, что 18 сентября 2021-го истекает срок наказания Пашаева. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии, в которой он числился, годом ранее приняла решение о лишении его статуса адвоката на 12 месяцев. Причиной стало нарушение Пашаевым кодекса профессиональной этики в связи с его публичной активностью по резонансному делу.