Защищавший Ефремова Эльман Пашаев восстановит статус адвоката в 2022 году

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской-Сенной площади Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, который 8 июля устроил смертельное ДТП в Москве и получил за это 8 лет колонии, рассказал о плане восстановить статус. Адвокатского статуса его лишили на 12 месяцев 18 сентября 2020 года за публичную активность по резонансному делу, что посчитали нарушением кодекса профессиональной этики.

И хотя срок наказания истекает в скором времени, сдавать квалификационный адвокатский экзамен Пашаев планирует в 2022 году. Об этом он рассказал «КП-Ставрополь». Отметив, что не желает, чтобы им командовали. И продолжает работать даже без адвокатского статуса вполне успешно.

- Как работал, так и работаю. Веду гражданские, арбитражные, семейные дела. В рамках уголовного дела представляю интересы потерпевших. Моя юридическая контора процветает, - признался Эльман Пашаев.

Напомним, что после вынесения приговора Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сейчас его интересы представляют адвокаты Петр Хархорин и Роман Филиппов. 16 июля 2021 года они направили в суд кассационную жалобу на приговор.