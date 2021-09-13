Скульптуру «Курортница» в парке Железноводска признали плагиатом

В Пятигорске суд частично удовлетворил иск скульптора Равиля Юсупова из Москвы к компании ООО «Техно трейд С» о признании плагиатом скульптуры «Курортница» в парке Железноводска и выплате компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда

Так, в прошлом году компания Пятигорска выиграла тендер администрации Железноводска на благоустройство территории, прилегающей к озеру «Тридцатка».

Согласно техзаданию, подрядчик установил на набережной 4 бронзовые скульптуры – «Мальчик с удочкой», «Девушка с велосипедом», «Орел» и «Девушка, отдыхающая на лавочке».

Позже ее переименовали в «Курортницу».

Как выяснилось, последняя скульптура была почти копией известной композиции «Отдыхающая». Она установлена в парке Цветник. Автор этой скульптуры - Равиль Юсупов.

На судебном заседании он рассказал, что в 2019 году встретился с главным архитектором администрации Железноводска. Она (главный архитектор) предложила ему сделать для озера «Тридцатка» эскиз фигуры, похожей на «Отдыхающую» в Пятигорске.

- Повторение скульптуры «Отдыхающая» было продиктовано желанием главного архитектора города повторить именно ее, внеся несущественные изменения, так как она произвела на нее большое впечатление, - говорится в сообщении.

Московский скульптор изготовил пластилиновый эскиз. Затем благополучно передал его представителю подрядной организации. На этом и администрация Железноводска, и подрядчик прекратили общение с московским художником.

О том, что бронзовая фигура уже установлена на берегу озера в Железноводске, Юсупов позже узнал из публикаций в местных средствах массовой информации.

В итоге Судья Пятигорского городского суда постановила признать скульптуру в Железноводске плагиатом и обязала компанию «Техно трейд С» выплатить Равилю Юсупову 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступает в законную силу 14 сентября 2021 года.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Железноводске вновь объявили тендер на проектирование тренировочных площадок филиала кисловодского училища олимпийского резерва. На проектирование спортивно-тренировочного комплекса направлено 20 миллионов рублей.