В Ставропольском крае в выходные отстранили от управления 145 пьяных водителей

На Ставрополье с 10 по 12 сентября проводили рейд «Нетрезвый водитель». Так, в рамках операции из транспортного потока изъяли 130 пьяных водителей.

Эти люди не прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Еще 15 водителей уличены в управлении с признаками опьянения повторно.

Против них собраны материалы для возбуждения уголовных дел по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает, что вождение в состоянии опьянения приводит к самым трагическим последствиям! С начала года в 148 авариях с участием водителей с признаками опьянения 202 человека пострадали и 31 погиб.