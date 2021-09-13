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Происшествия13 сентября 2021 14:03

В Ставропольском крае в выходные отстранили от управления 145 пьяных водителей

Еще 15 человек уличены в управлении с признаками опьянения повторно
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье с 10 по 12 сентября проводили рейд «Нетрезвый водитель». Так, в рамках операции из транспортного потока изъяли 130 пьяных водителей.

Эти люди не прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Еще 15 водителей уличены в управлении с признаками опьянения повторно.

Против них собраны материалы для возбуждения уголовных дел по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает, что вождение в состоянии опьянения приводит к самым трагическим последствиям! С начала года в 148 авариях с участием водителей с признаками опьянения 202 человека пострадали и 31 погиб.