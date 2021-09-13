На Ставрополье под колесами электропоезда погибла пенсионерка

Инцидент произошел 13 сентября, в Ессентуках. Там под колесами электропоезда погибла 79-летняя женщина.

По предварительной версии, пенсионерка нарушила правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по СКФО.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ессентуках 3 сентября 2020 года 32-летнюю женщину сбила электричка. Ее госпитализировали в центральную городскую больницу. По предварительным данным, пострадавшая нарушила правила поведения на железной дороге.