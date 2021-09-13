Бастрыкин потребовал ускорить проверку замначальника СУ СК по Ставрополью

Анатолий Демин. Фото: stavropol.sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить проверку в отношении заместителя начальника СУ СКР по Ставропольскому краю Анатолия Демина. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

- Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проанализировать все материалы, в том числе и доводы, опубликованные в СМИ и социальных сетях, и представить доклад о промежуточных результатах проверки, - сказано в сообщении.

Анатолий Демин - уроженец Черкесска, на должности замначальника ставропольского управления СКР находится с 2019 года. Специальное звание - полковник юстиции. Демин отвечал за вопросы работы первого отдела по расследованию особо важных дел и второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет); вопросы деятельности отдела материально-технического обеспечения, а также за вопросы деятельности финансово-экономического отдела. Кроме того, он представлял следственное управление по отдельным направлениям в отношениях с федеральными органами госвласти и местным самоуправлением Ставропольского края.

За работу Демин получал награды от председателя СКР и президента России. Одна из них - "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".