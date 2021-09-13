В Ставропольском крае поженились 82-летний жених и 84-летняя невеста

Хорошая новость: на Ставрополье на 20% увеличилось количество свадеб. Всего в этом году в нашем регионе брачным союзом сочетались более 9 тысяч пар. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

При этом, самой старшей невесте было 84 года, а её жениху – 82.

Кстати, свидетельства о рождении за последние 8 месяцев получили почти 18 тысяч новорожденных. Родителями двойняшек стала 207 семей.

Причем, вторая двойня родилась в одной и той же семье из Минеральных Вод. А в трех семьях края в этом году родились тройни.

Напомним, в Минераловодском роддоме в августе появились на свет 311 младенцев - это абсолютный рекорд по числу родившихся в этом месяце. В 2020 году показатель рождаемости за август составил 270 малышей.