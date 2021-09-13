Сергей Меняйло принял участие в праздновании 435-летия Самары

Сергей Меняйло (в центре) на праздновании Дня города в Самаре. Фото: сайт главы РСО - Алания.

Одним из ключевых мероприятий, посвященных 435-летию города Самары, стало открытие масштабного этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Это большой архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов, проживающих в Самарской области.

Есть среди них и осетинский дом, построенный из природных камней, которые были собраны в горных реках Южной Осетии. Кстати, один из главных инициаторов создания парка - председатель РОО «Союз народов Самарской области», уроженец Южной Осетии Ростислав Хугаев.

В открытии комплекса принял участие приглашенный на праздник и врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло. Он поздравил жителей Самары с Днем города, пожелав им удачи, добра и процветания.

- Символично, что комплекс открыт именно в этот день. Парк уникален тем, что здесь представлена культура многонациональных народов, проживающих в Самарской области. Для каждого из нас есть такое понятие, как малая родина. Здесь каждый из нас может найти ее, познать глубже традиции и обычаи, узнать быт и культуру других народов. Это корни нашей многовековой, многонациональной истории. Мы сильны своим единством! - сказал Сергей Меняйло на церемонии.