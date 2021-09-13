Священнослужитель из Ставрополя арестован по делу об афере с пожертвованиями

Промышленный районный суд Ставрополя заключил под стражу помощника пастора "Христианской миссии" Евгения Шина. Мужчину подозревают в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Общая сумма - 58 259 700 рублей. Фигурант дела отправлен под стражу до 17 октября.

Ранее "КП-Ставрополь" писала, что четыре года, занимая пост помощника пастора ставропольской церкви «Христианская миссия», Шин брал у жителей Ставрополья, других регионов и даже стран деньги в долг под разными предлогами: на развитие бизнеса в сфере общепита, изготовление лекарств и так далее. Расписок никто не просил.

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