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Общество14 сентября 2021 8:22

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 23 человека

Число умерших в регионе достигло 2625
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье число выздоровевших пациентов продолжает расти. За весь период болезнь в крае сумел преодолеть уже 64597 человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Вместе с тем, ситуация остается непростой.

За прошедший день зарегистрированы новые летальные исходы. За сутки скончались 23 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 2625.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 352 человек.

- Коронавирус опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Берегите себя и близких! – написал губернатор на своей странице в Инстаграм.