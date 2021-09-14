На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 23 человека

На Ставрополье число выздоровевших пациентов продолжает расти. За весь период болезнь в крае сумел преодолеть уже 64597 человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Вместе с тем, ситуация остается непростой.

За прошедший день зарегистрированы новые летальные исходы. За сутки скончались 23 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 2625.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 352 человек.

- Коронавирус опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Берегите себя и близких! – написал губернатор на своей странице в Инстаграм.