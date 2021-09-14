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Происшествия14 сентября 2021 9:37

В Предгорном округе в ДТП пострадал 3-летний мальчик, оставленный без присмотра взрослых

С травмами малыша доставили в районную больницу
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 13 сентября, в 16:30, на ул. Талмыкской станицы Суворовской Предгорного округа. Там водитель автомобиля Шевроле Ланос сбил несовершеннолетнего пешехода.

Малыш находился возле дома на проезжей части дороги вне пешеходного перехода. С переломом бедра и травмой головы 3-летнего мальчика доставили в больницу.

За рулем машины был 34-летний местный житель, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Выяснилось, что пострадавший в момент аварии находился возле двора без присмотра взрослых.

По факту ДТП проводится проверка, подключена инспекция по делам несовершеннолетних, опрашиваются родители. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.