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Происшествия14 сентября 2021 10:17

Лжеброкер обманул жителя Минеральных Вод и лишил его 1,5 млн рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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35-летнему жителю Минеральных Вод позвонил якобы представитель крупной брокерской компании. Злоумышленник сделал заявителю деловое предложение: приумножить имеющиеся у нее деньги, вложив их в развивающеюся инвестиционную компанию.

Мужчина согласился. В итоге он сам того не понял, как перевел незнакомцу около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Житель Минвод заподозрил неладное, когда телефон, с которого ему звонили, оказался долгое время вне зоны доступа и позвонить по номеру было невозможно.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».