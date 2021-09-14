Лжеброкер обманул жителя Минеральных Вод и лишил его 1,5 млн рублей

35-летнему жителю Минеральных Вод позвонил якобы представитель крупной брокерской компании. Злоумышленник сделал заявителю деловое предложение: приумножить имеющиеся у нее деньги, вложив их в развивающеюся инвестиционную компанию.

Мужчина согласился. В итоге он сам того не понял, как перевел незнакомцу около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Житель Минвод заподозрил неладное, когда телефон, с которого ему звонили, оказался долгое время вне зоны доступа и позвонить по номеру было невозможно.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».