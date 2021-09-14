В Пятигорске полицейский ответит за взятку в размере 5 млн рублей

Против старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Пятигорску возбудили уголовное дело.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в декабре 2020 года задержали мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Полицейский решил использовать свое должностное положение. Он ввел в заблуждение супругу задержанного.

Так, правоохранитель пообещал ей, что не будет привлекать мужчину к уголовной ответственности, если она заплатит 5 млн. рублей.

Женщина согласилась. Полицейский получил деньги, потратил их на свои нужны, но обещание так и не выполнил.

Дело в том, что мужчина в силу занимаемой должности, не имел на то полномочий. Обманутая ставропольчанка обратилась с заявлением в полицию. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

- По данному факту сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставрополью проводят служебную проверку. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в ведомстве.