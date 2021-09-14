В Ставропольском крае за сутки произошло 6 ДТП, пострадали 7 человек

За сутки на Ставрополье произошло 6 ДТП, в которых 7 человек получили различные травмы, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе несоблюдение безопасной дистанции привело к тройному ДТП.

Молодой водитель отечественной легковушки не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины и столкнулся с иномаркой, которая по инерции продолжила движение и врезалась в припаркованный автомобиль.

Травмы лица получили 21-летний водитель Поло и 20-летний пассажир «десятки». По факту происшествия проводится проверка.

А в Предгорном округе в аварии пострадал 3-летний ребенок, оставленный без присмотра взрослых на улице. С переломом бедра и травмой головы малыша доставили в больницу.

За рулем автомобиля был 34-летний местный житель, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, подключена инспекция по делам несовершеннолетних, опрашиваются родители.