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Общество14 сентября 2021 14:41

Жителям Ставрополья бесплатно проведут догазификацию домов

К заявке необходимо приложить ситуационный план, правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект капитального строительства
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставропольском крае продолжается прием заявок на бесплатную догазификацию домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Напомним, с инициативой бесплатного подключения к газовым сетям для жителей России выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в апреле этого года.

К заявке необходимо приложить ситуационный план, правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект капитального строительства.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что после звонка на «прямую линию» Путину жителям Карачаево-Черкесии провели газ.

Для подключения был смонтирован газопровод протяженностью 6,2 километра. Его строительство завершено ранее запланированного срока - в середине августа, тогда как изначально в планах был 2022 год.