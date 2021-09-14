В Ставрополе водитель маршрутки, грубо нарушивший ПДД, получил штраф и дисциплинарное взыскание

В соцсетях на прошлой неделе очевидцы опубликовали видео с фактом грубого нарушения ПДД водителем пассажирского транспорта.

Инцидент засняли на улице Кордон Столбик Ставрополя. Там водитель маршрутки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По опубликованному факту сотрудники полиции провели проверку и установили необходимые для привлечения нарушителя к ответственности данные.

Водителем автобуса оказался 26-летний житель села Старомарьевского. Его пригласили на беседу с исполняющим обязанности командира батальона Ставрополя Андреем Кузьминовым.

Молодого человека наказали дисциплинарным взысканием – выговором.

Помимо этого, в отношении нарушителя собрали административный материал по статье: «Проезд на запрещающий сигнал светофора». При повторном нарушении водитель может лишиться рабочего места.