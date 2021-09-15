Фото: банк УРАЛСИБ

«Белый бизнес» - так называется новый сервис, недавно запущенный в работу. В его задачах: проверка операций в Интернет-банке Уралсиб Бизнес Онлайн. При этом используется новейшая разработка, которая автоматически проводит анализ каждого расчетного счета по двадцати различным параметрам. Последние условно делятся на три основных части: движение средств на счете, влияние бизнес-партнеров на деловую репутацию предприятия и уплата необходимых налогов.

Это позволяет в режиме текущего времени постоянно видеть полную, совершенно прозрачную картину, чтобы адекватно оценивать положение компании, прогнозировать риски и потери (в том числе – касательно ограничений по Федеральному закону №115-ФЗ или блокировки Интернет-Банка). Подключив «Белый бизнес» как дополнительную услугу, клиент получает возможность получать экспресс-отчеты о состоянии своего счета и своевременные рекомендации по его стабилизации.

Новый сервис был разработан недавно под брендом «Контур». Компания существует с 1988 года, плодами ее труда сегодня пользуются более 2,2 миллионов отечественных и зарубежных корпораций. «Белый бизнес» специально создавался для удобства предпринимателей, значительного сокращения времени на прямые контакты с государственной машиной (налоговая и другие службы), с контрагентами. Благодаря «Белому бизнесу» все финансовые движения становятся проще и прозрачнее, что позволяет освободить руководящий состав компании-клиента Банка УРАЛСИБ от рутинной текучки.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»