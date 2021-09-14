Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2021 20:04

На Ставрополье проводится проверка по факту гибели мужчины в результате хлопка

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Днем 14 сентября в одном из домов хутора Дыдымкин Курского округа Ставрополья произошел хлопок. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. В результате хлопка по дороге в больницу от полученных травм скончался 52-летний мужчина.

По данному факту Кировский отдел следственного управления СКР России по краю проводит проверку.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы.

- Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий, - говорится в сообщении.