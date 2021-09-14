На Ставрополье проводится проверка по факту гибели мужчины в результате хлопка

Днем 14 сентября в одном из домов хутора Дыдымкин Курского округа Ставрополья произошел хлопок. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. В результате хлопка по дороге в больницу от полученных травм скончался 52-летний мужчина.

По данному факту Кировский отдел следственного управления СКР России по краю проводит проверку.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы.

- Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий, - говорится в сообщении.