На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 23 человека

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 356 человек. Число зараженных достигло 80564. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил Владимир Владимиров.

За сутки жертвами болезни стали 23 человека. Число умерших в крае достигло 2648. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки выписали 190 выздоровевших пациентов, за все время пандемии - уже 64 787 человек. - Вакцинация против COVID-19 продолжается. Прививку уже сделали 686,4 тысячи человек. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.