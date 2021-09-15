Ставрополец заплатил 60 тысяч рублей за виртуальную собаку

Заводчица собак оказалась мошенницей Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Ставрополя, мечтавший купить породистую собаку, стал жертвой мошенничества. Как уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МВД по СК, уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

- Потерпевший обратился с заявлением о неудачной онлайн-покупке в городской отдел полиции. Мужчина сообщил, что связался якобы с заводчицей, которая должна была привезти щенка и все необходимое для его содержания из Санкт-Петербурга. После получения полной предоплаты в размере 60 тысяч рублей злоумышленница перестала выходить на связь, - пояснили в полиции.

Сотрудникам уголовного розыска уже удалось установить личность и местонахождение злоумышленницы - это 37-летняя женщина, она действительно проживает в Петербурге и у нее действительно был щенок. Но она успела его продать другим людям, а второму покупателю из Ставрополя решила не возвращать аванс.

По части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) заводчице грозит штраф в несколько сотен тысяч рублей, исправительные / принудительные работы или реальное лишение свободы на срок до 5 лет.