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Происшествия15 сентября 2021 10:19

Ставрополец обманул полицейских, чтобы те бесплатно подбросили его до дома

Житель Буденновского района сообщил, что его избили и ограбили
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Житель села Херсонского Буденновского района подозревается в заведомо ложном доносе. Дело в том, что 45-летний мужчина решил выдумать преступление, чтобы бесплатно доехать до дома.

Для этого он решил позвонить в дежурную часть полиции и рассказать, что его избили, похитили деньги и документы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

При приеме заявления правоохранители предупредили мужчину об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Когда полицейские приехали по указанному адресу, то нашли там пьяного заявителя. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина был в гостях у друга.

После застолья он пошел в сторону своего дома, но в дороге очень быстро устал и решил позвонить в полицию, чтобы стражи порядка довезли его до дома.

Против 45-летнего жителя села Херсонского завели уголовное дело по статье: «Заведомо ложный донос».