На Ставрополье восстановили права более 4 тысяч участников долевого строительства

Как сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, сейчас в регионе 57 застройщиков реализуют 109 проектов долевого строительства общей площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров.

По 66 проектам осуществляется долевое строительство с привлечением денег граждан через счета эскроу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Продолжается работа по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства. Так, с 2013 года по сегодняшний день восстановлены права граждан на 4089 помещений в 28 проблемных объектах.

Только в 2020 году жилье получили 313 «обманутых дольщиков». В этом году восстановлены права по 147 квартирам. Еще 161 жилое помещение передадут собственникам до конца года.

На Ставрополье разработали проект краевого закона «О мерах социальной поддержки пострадавших граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ставропольского края».

Предполагается, что документ позволит дополнительно защитить права дольщиков на Ставрополье. Проект закона внесут на рассмотрение в региональный парламент уже в этом году.