На Ставрополье вырастут площади садов и виноградников

Как сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников, площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет 11 тысяч гектаров. В 2020 году было собрано 60 тысяч тонн данного вида продукции.

В крае ежегодно закладывается более 600 гектаров плодово-ягодных насаждений.

При этом в текущем году планируется заклада более 800 гектаров садов, свыше половины которых составляют сады суперинтенсивного типа. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Государственная поддержка садоводства в 2021 году составила 575 миллионов рублей.

Площадь виноградников на Ставрополье составляет 5,9 тысяч гектаров. Ежегодно закладывается дополнительно около 100 гектаров, в том числе, в текущем году будет высажено ещё 102 гектара.

Для дальнейшего развития садоводства и виноградарства ведется работа по увеличению мощностей хранения плодово-ягодной продукции.

На сегодняшний день объемы плодохранилищ составляют 36 тысяч тонн. В 2021 году мощности инфраструктуры хранения должны быть увеличены на7,8 тысячи тонн, а в 2022-м – ещё на 13 тысяч тонн.