Оскорбленный житель Ставрополья избил до смерти обидчика и получил 8 лет колонии

38-летний житель города Изобильный решил вместе с другом испить бутылку водки. Так, зимним вечером они устроили пьяные посиделки в частном доме. Между ними произошел конфликт из-за недостойного образа жизни.

Во время ссоры оскорбленный злоумышленник жестоко избил злоумышленника потерпевшего. От полученных травм 54-летний мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет исправительной колонии строгого режима.