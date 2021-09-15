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Происшествия15 сентября 2021 12:20

Оскорбленный житель Ставрополья избил до смерти обидчика и получил 8 лет колонии

От полученных травм 54-летний мужчина скончался
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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38-летний житель города Изобильный решил вместе с другом испить бутылку водки. Так, зимним вечером они устроили пьяные посиделки в частном доме. Между ними произошел конфликт из-за недостойного образа жизни.

Во время ссоры оскорбленный злоумышленник жестоко избил злоумышленника потерпевшего. От полученных травм 54-летний мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет исправительной колонии строгого режима.