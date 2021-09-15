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Общество15 сентября 2021 12:49

В Ставрополе с 16 по 18 сентября развернутся три ярмарки

Покупателям представят богатый выбор колбасных изделий и мясных деликатесов, сыров и молочной продукции и т.д.
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе с 16 по 18 сентября развернутся сразу три ярмарки в рамках акции «Покупай ставропольское!». На этот раз торговляоткроется:

- 16 и 17 сентября на площадке по ул. Голенева, 73,

- 18 сентября – на ул. Пригородная, 215/1 и Васильева, 35/1 Покупателей традиционно ждут с 8.00 до 16.00.

В ярмарках поучаствуют несколько десятков лучших товаропроизводителей со всего Ставрополья.

Крестьянско-фермерские хозяйства предложат жителям и гостям города богатый выбор колбасных изделий и мясных деликатесов, сыров и молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, плодоовощной продукции, меда, рыбы.

Ярмарка на ул. Голенева порадует гостей выставкой мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классами.