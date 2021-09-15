На Ставрополье в детской краевой больнице применяют новые методы реабилитации детей с ДЦП

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, этот метод помогает снизить патологический тонус мышц рук и ног, что облегчает проведение реабилитационных процедур и уход за ребенком.

Кроме того, ботулинотерапия эффективна в профилактике контрактур - состояний, когда конечность не может быть до конца согнута или разогнута в одном или нескольких суставах, как это бывает у больных ДЦП.

Ботулотоксин применяется и в составе комплексной терапии для коррекции патологического тонуса мышц и улучшения двигательной активности ребенка.

В результате лечения увеличивается объем движений маленького пациента, улучшаются функции конечностей, рост мышц, предотвращается деформация конечностей, а также снижаются боль и дискомфорт.

Кроме того, метод помогает отсрочить хирургическую операцию, облегчает послеоперационный период, сокращает объем будущего оперативного лечения.

В детской краевой больнице ежегодно получают такую терапию около 60 детей с двух лет.