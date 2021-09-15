Олимпийская чемпионка Ласицкене объяснила, почему не получила автомобиль BMW X5, подаренный за золото

11 сентября в Кремле президент России Владимир Путин встречался с победителями Олимпийских игр в Токио.

Марии Ласицкене на этом мероприятии не было. Спортсменка поделилась с журналистами, что мероприятие в Кремле подразумевало бы для нее «отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе».

По ее словам, участие в этих соревнованиях было очень важно для нее в плане подготовки к крупнейшим стартам будущего сезона.

— Все все понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд. В тот же день состоялось торжественное вручение автомобилей олимпийцам.

— Со мной еще не связывались, но никуда эта машина не денется, и я ее заберу, — рассказала Мария. Ласицкене добавила, что водительских прав у нее нет. Закончить автошколу спортсменка пока не планирует. Ласицкене призналась, что ей нравится быть пассажиром. А вот водительские права в семье есть у ее отца и мужа.

— Так что и без меня будет, кому на ней кататься.

Напомним, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги. Этот успех стал для нее 25-м по счету. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту преодолела планку на высоте 198 сантиметров.