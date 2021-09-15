Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела вопросы развития Кисловодска

Ставрополье с рабочей поездкой посетил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы Совфеда по вопросам комплексного развития Кисловодска Анатолий Артамонов. Вместе с губернатором нашего края он проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в городе-курорте в рамках нацпроектов и федеральных программ.

В их числе реконструкция гидротехнических сооружений на территории Старого озера, благоустройство проспекта Ленина. Осмотрена территория Нового озера, где предполагается восстановить существовавшую ранее рекреационную территорию.

В Кисловодске под председательством Анатолия Артамонова прошло заседание рабочей группы.

В нем поучаствовали Владимир Владимиров, руководство федеральных министерств и ведомств, краевых органов власти, городов-курортов Ставрополья.

По словам Владимирова, в своем выступлении, утвержденный Правительством России комплекс мероприятий по развитию городов-курортов Ставрополья на период до 2030 года, позволит снять существующие инфраструктурные ограничения в курортной зоне и создаст условия для дальнейшей реализации потенциала КМВ.

Члены рабочей группы обсудили вопросы реализации действующих программ развития Кисловодска и региона Кавказских Минеральных Вод в целом, а также работу на дальнейшую перспективу.

Как прозвучало, в Кисловодске ведется проектирование строительства Западного и Северного обходов города, путепроводов, есть концептуальное видение развития оздоровительного кластера и строительства многофункционального культурного центра «Россия», подготовлена проектно-сметная документация для строительства спортивного зала в школе № 7 и плавательного бассейна в гимназии №19.

Анатолий Артамонов высоко оценил значение новых мер господдержки для развития Кавминвод. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.