В Ессентуках удаленно зарегистрировали рождение шеститысячного малыша

Этим ребенком стала Евангелина, появление на свет которой зарегистрировали в Ессентукском межрайонном родильном доме на удаленном рабочем месте специалиста отдела ЗАГС. С рождением дочки семья Ивана и Ксении Завалий стала многодетной.

Специалист отдела ЗАГС по городу Ессентуки вручила маме новорожденной свидетельство о рождении, поздравительный адрес губернатора Ставропольского края и медаль «Родившемуся в городе Ессентуки».

Сейчас в крае работает 7 удаленных рабочих мест в роддомах Ставрополя, Буденновска, Георгиевска, Ессентуков, Кисловодска и Минеральных Вод.

Открытие первого из них прошло в сентябре 2020 года в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя.

С 2017 года реализуется соглашение между краевым управлением ЗАГС и региональным министерством здравоохранения, согласно которому первый документ малыша мама получает до выписки из роддома. Для этого не нужно не посещать ЗАГС. Всего в 2021 году таких документов выдано более 11 тысяч.