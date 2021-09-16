В Ставропольском крае в аэропорту началось строительство нового терминала

На Ставрополье определили подрядчика для возведения нового комплекса аэровокзала. Закончить строительство и ввести терминал в эксплуатацию планируют к 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

По проекту общая площадь нового здания аэровокзала достигает 6 тысяч квадратов. Пропускная способность составит около 580 тысяч пассажиров в год.

Кроме того есть возможность увеличения этого показателя до 760 тысяч.

В региональном ведомстве добавили, что современная постройка будет полностью оснащена специальным оборудованием для комфортного обслуживания пассажиров. Реализация проекта обойдётся в 2,1 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию терминала даст возможность увеличить число рейсов и направлений из Ставрополя, а также повысит туристическую привлекательность нашего региона.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе начался отбор подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса. Проект нового аэровокзального комплекса Ставрополя уже прошел государственную экспертизу. Теперь, по замыслу проектировщиков, в общей сложности через старый и новый терминалы смогут проходить 520 пассажиров в час.