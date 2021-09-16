Инфляция в Ставропольском крае в августе составила 0,8%, с начала года - 4,7%

Индекс потребительских цен на Ставрополье в августе составил 100,8%, с начала 2021 года - 104,7%. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Так, в прошлом месяце цены на продовольственные товары снизились на 0,8%, с начала 2021 года выросли на 5%. В основном это связано с удешевлением плодоовощной продукции - в среднем на 9,2%.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье подешевели 17 продуктов. Цены снизились на свеклу столовую на 46,0%, морковь – на 38,2%, помидоры свежие – на 28,7%, виноград – на 27,6%, картофель – на 21,4%, лук репчатый – на 8,3%, яблоки – на 6,6%, груши – на 5,2%, бананы – на 2,8%, грибы свежие – на 1,2 процента.

Цены снизились на рыбу живую и охлажденную на 3,2%, сельдь соленую – на 2,0%, филе рыбное – на 1,2%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,0%, креветки мороженые неразделанные – на 0,9%, консервы рыбные в томатном соусе – на 0,5 процента.

Также подешевели: шоколад, зефир, пастила, сухие супы в пакетах, яйца куриные – на 2,4-6,5%; вино игристое отечественное, рис шлифованный.

А еще в прошлом месяце газомоторное топливо подорожало на 24,1%, бензин - на 1,6%, дизтопливо - на 0,9%. Поездки на отдых в ОАЭ подорожали на 1,9%, в Турцию - подешевели на 11,8%. Цены на отдых в санатории увеличились в среднем на 5,5%.