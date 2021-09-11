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Общество11 сентября 2021 14:17

На Ставрополье подешевели 17 продуктов. И вот какие

Также подешевели: шоколад, зефир, пастила, сухие супы в пакетах, яйца куриные – на 2,4-6,5%; вино игристое отечественное, рис шлифованный
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ставропольцы смогут купить набор продуктов для борща по доступной цене

Ставропольцы смогут купить набор продуктов для борща по доступной цене

На Ставрополье с начала 2021 года индекс потребительских цен составил 104,7%, в том числе на продовольственные товары – 105,0%, непродовольственные – 104,6%, услуги – 104,7 процента.

В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в августе 2021 года плодоовощная продукция, включая картофель, подешевела в среднем на 9,2 процента.

Цены снизились на свёклу столовую на 46,0%, морковь – на 38,2%, помидоры свежие – на 28,7%, виноград – на 27,6%, картофель – на 21,4%, лук репчатый – на 8,3%, яблоки – на 6,6%, груши – на 5,2%, бананы – на 2,8%, грибы свежие – на 1,2 процента.

Цены снизились на рыбу живую и охлажденную на 3,2%, сельдь соленую – на 2,0%, филе рыбное – на 1,2%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,0%, креветки мороженые неразделанные – на 0,9%, консервы рыбные в томатном соусе – на 0,5 процента.

Также подешевели: шоколад, зефир, пастила, сухие супы в пакетах, яйца куриные – на 2,4-6,5%; вино игристое отечественное, рис шлифованный.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье средняя цена на бензин в августе 2021 года составила 50,23 руб. за литр. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата. Эксперты просмотрели цены на 23 разных заправках, учитывали различные виды топлива и высчитали среднее значение.

Так, бензин автомобильный марки АИ-92, л – 47,18 руб. В июле он стоил – 46, 47. Бензин автомобильной марки АИ-95, л – 51,88. В июле он стоил – 51 рубль. Бензин автомобильной марки АИ-98, л – 59,11. В июле он стоил – 58,05.