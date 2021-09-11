В Ставропольском крае подорожал бензин

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2021 года по сравнению с июлем составил 100, 76%, с декабрем 2020 года – 104,74 % Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ставрополье средняя цена на бензин в августе 2021 года составила 50,23 руб. за литр. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Эксперты просмотрели цены на 23 разных заправках, учитывали различные виды топлива и высчитали среднее значение.

Так, бензин автомобильный марки АИ-92, л – 47,18 руб. В июле он стоил – 46, 47. Бензин автомобильной марки АИ-95, л – 51,88. В июле он стоил – 51 рубль. Бензин автомобильной марки АИ-98, л – 59,11. В июле он стоил – 58,05.

Дизельное топливо в августе 2021 года стоит 48,86 за 1 л. В июле он стоил 48,41. Газовое моторное топливо, л - 32,92 в августе. А в июле он обходился водителям в 26,51.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2021 года по сравнению с июлем составил 100, 76%, с декабрем 2020 года – 104,74 %.

Напомним, одной из тем последней «прямой линии» губернатора Владимира Владимирова со ставропольцами стала ситуация с ростом цен на газомоторное топливо.

Глава региона подчеркнул, что по поводу сложившейся ценовой ситуации подготовлено письмо в адрес руководства Федеральной антимонопольной службы РФ.

— В ситуации надо разбираться, искать механизмы воздействия и регулирования. На мой взгляд, это неправильно – поднимать стоимость газомоторного топлива за полтора месяца почти на тридцать процентов, — сказал Владимир Владимиров.

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