Ставрополье стало центром уличного искусства России

Принимает фестиваль поселок Солнечнодольск Изобильненского округа, где для художников подготовлено 36 фасадов многоэтажных домов.

Чтобы нарисовать муралы (монументальное граффити), в край приедут более 50 художников из 13 стран мира. Первый фестивальный мурал был создан еще в октябре 2020 года - его нарисовал российский художник-граффитист, автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин.

Свой творческий путь Дмитрий начинал с граффити и стрит-арта в известной арт-группе «310», позже занимался собственными проектами.

В 2019 году Дмитрий и его команда выступили организаторами фестиваля стрит-арта под открытым небом Urban Morphogenesis в городе Одинцово Московской области, собравшего более 50 российских и иностранных художников.

Право принять на своей территории «Культурный код» край завоевал в напряженной борьбе. Ставрополье вошло в число четырех российских регионов (наряду с Татарстаном, Челябинской и Нижегородской областями), выигравших в онлайн-голосовании право проведения фестиваля. Наш регион поддержало более 136 тысяч человек.

Эстафету Ставрополье принимает от Татарстана. Художники - от начинающих до именитых - создадут еще один музей монументального искусства под открытым небом.