Губернатор Ставрополья заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в крае, но победить пандемию получиться только при наличии коллективного иммунитета.

- Ситуация с коронавирусом в целом стабилизируется. Но справиться с пандемией позволит только коллективный иммунитет, достичь которого помогает прививочная кампания, - написал глава региона на своей странице в социальной сети Instagram.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров также сообщил, что в крае свободными остаются более 20% ковидных коек. Всего в регионе развернуто 3403 койки для лечения больных коронавирусом.

- Этих ресурсов достаточно, чтобы предоставлять всем нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь, - отметил губернатор, посоветовав ставропольцам беречь свое здоровье и здоровье своих близких.