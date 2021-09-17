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Общество17 сентября 2021 23:01

Губернатор Ставрополья заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в крае

Владимир Владимиров отметил, что справиться с пандемией поможет только коллективный иммунитет
Алина МАКСИМОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в крае, но победить пандемию получиться только при наличии коллективного иммунитета.

- Ситуация с коронавирусом в целом стабилизируется. Но справиться с пандемией позволит только коллективный иммунитет, достичь которого помогает прививочная кампания, - написал глава региона на своей странице в социальной сети Instagram.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров также сообщил, что в крае свободными остаются более 20% ковидных коек. Всего в регионе развернуто 3403 койки для лечения больных коронавирусом.

- Этих ресурсов достаточно, чтобы предоставлять всем нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь, - отметил губернатор, посоветовав ставропольцам беречь свое здоровье и здоровье своих близких.