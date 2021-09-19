В Ставрополе член УИК пожаловался на ущемление его прав

Общественная палата СК прокомментировала ситуацию на избирательном участке №83, где член УИК с правом совещательного голоса заявил об ущемлении его прав. Он требовал список избирателей для ознакомления и, получив отказ, стал возмущаться.

Инцидент был растиражирован в социальных сетях. Выяснилось, что прав на ознакомление со списком избирателей у гражданина нет. По закону он не имеет права требовать список избирателей.

- В каждый из дней голосования список избирателей используется членами комиссии с правом решающего, а не совещательного голоса для выдачи бюллетеней избирателям, - сообщили в краевой Общественной палате. - В пункте 22 статьи 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» говорится, что выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения члены УИК с совещательным голосом не имеют права.

Отмечается, что изучение списка избирателей членом УИК с правом совещательного голоса не должно мешать голосованию избирателей и работе членов УИК с избирательным голосом.