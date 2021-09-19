Рашид Темрезов единогласно избран главой Карачаево-Черкесии

Ращид Темрезов 19 сентября 2021 года переизбран главой КЧР. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии единогласно проголосовали за действующего главу региона. Рашид Темрезов избран на пятилетний срок полномочий.

- В работе сессии приняли участие полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка, а также члены Совета Федерации и депутаты Госдумы России, члены Правительства КЧР, главы городов и районов республики, руководители правоохранительных органов республики, представители духовенства и другие, - сообщили в пресс-службе главы и Правительства КЧР.

По итогам голосования состоялась процедура вступления в должность нового Главы КЧР. Рашид Темрезов в соответствии с Конституцией Карачаево-Черкесской республики принес присягу народу Карачаево-Черкесии.

После присяги на верность народу республики, спикер регионального Парламента вручил избранному главе КЧР штандарт главы Карачаево-Черкесской Республики и знак Главы КЧР.

В завершении торжественной церемонии инаугурации участники мероприятия поздравили Рашида Темрезова с вступлением в должность главы республики.