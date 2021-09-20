В Ставрополе реконструируют здание одной из самых старых гимназий в городе

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе ремонтируют одну из самых старых гимназий города № 3. Кстати, эта гимназия считается объектом культурного наследия краевого значения. Восстановительные работы на этом объекте, где в дореволюционное время располагалась женская гимназия, «требуют немалых усилий и времени».

Специалисты уже в полном объеме выступают все ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

А на днях подрядчик установил новые перегородки и сантехнику в туалетных комнатах. А на 1 и 2 этаже здания убрали старую штукатурку, подшивают потолки гипсокартоном.

Параллельно проводят восстановление и реставрацию фасада исторической части здания.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа добавляют пристройку к местному детскому саду. В результате, садик сможет принимать на 50 малышей больше.