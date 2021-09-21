В Ставрополе отремонтировали дорогу к Татарскому городищу

В Ставрополе продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть. Так, в этом году комплексный ремонт произвели на проезде Лазурный, расположенном в 530-м квартале города. Полностью обновлен участок от улицы Доваторцев до проезда Звездный общей протяженностью 800 метров.

Строители установили новые бордюры, которые теперь исключат размывание кромки дороги с двух сторон. Безопасное движение транспорта организуют дорожные знаки и разметка.

Со стороны частного сектора для пешеходов параллельно проезжей части проложили асфальтовую дорожку, равную длине дороги.

Также там обустроили 16 дождеприемных колодцев и ливнеперехватов. Напомним, проезд Лазурный - не только связывает внутриквартальные пути и дачное товарищество, но и является подъездной дорогой Татарскому городищу.

Современная система дождевой канализации положительно скажется на общем состоянии лесного массива, потому что ливневые стоки не будут вымывать почву.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе ремонтируют одну из самых старых гимназий города № 3.

Кстати, эта гимназия считается объектом культурного наследия краевого значения. Восстановительные работы на этом объекте, где в дореволюционное время располагалась женская гимназия, «требуют немалых усилий и времени».

Специалисты уже в полном объеме выступают все ремонтные работы.