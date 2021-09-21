В Ставрополе мужчина ответит за публичное оправдание терроризма

36-летний житель Ставрополя обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с марта 2016 года по февраль 2018 года этот мужчина, придерживаясь радикально-экстремистских взглядов, публиковал на своей странице в одной из соцсетей информацию, оправдывающую осуществление террористической деятельности.

Против него возбудили уголовное дело. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.