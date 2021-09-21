В Пятигорске в этом году отремонтируют более 23 км дорог

Пятигорск в этом году получил более 220 млн рублей из краевого дорожного фонда на ремонт местных дорог. В общей сложности в 2021 году обновят более 23 км дорожного полотна.

Так, новое покрытие проезжей части появится в поселке Горячеводском. Об этом сообщает пресс-служба Миндора региона.

Также отремонтируют участки дорог по проспекту Калинина в Пятигорске и по улице Зеленой в поселке Свободы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть. Так, в 2021 году комплексный ремонт произвели на проезде Лазурный, расположенном в 530-м квартале города.

Полностью обновлен участок от улицы Доваторцев до проезда Звездный общей протяженностью 800 метров.

Строители установили новые бордюры. Безопасное движение транспорта организуют дорожные знаки и разметка.