Причиной смертельного пожара в Ставрополе стала непотушенная сигарета

Пожар в квартире Ставрополя, где погибли три человека, начался из-за непотушенной сигареты. Это пока предварительная причина ЧП, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. Личность хозяина жилья установлена, два других погибших еще на опознании, передает осведомленный источник "КП-Ставрополь".

Фото с места ЧП: прокуратура СК

ЧП случилось на улице Тухачевского. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что сообщение о пожаре в десятиэтажном доме поступило в 1:35. Горела квартира на последнем этаже. Экстренно были эвакуированы 20 человек, среди которых детей не оказалось. Входную дверь жилья, откуда пошел огонь, пришлось вскрывать. К двум ночи пожар локализовали, в три ночи было объявлено о полной ликвидации. К работе привлекли 53 человека и 14 единиц техники.

Фото с места ЧП: прокуратура СК

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту ЧП. Следственные органы проводят процессуальную проверку.