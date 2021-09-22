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Общество22 сентября 2021 19:16

Прокуратура не нашла тараканов в больнице Буденновска

Проверка показала, что пациенты всем довольны
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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После появления в социальной сети видео с тараканами и водой вместо супа якобы из больницы Ставропольского края прокуратура провела проверку. В министерстве здравоохранения региона ранее сообщили "КП", что на кадрах был Краевой центр специализированных видов медицинской помощи Буденновска.

И главный врач прокомментировал странное поведение бесстрашных тараканов, которые ходили по головам пациентов даже при ярком свете. Пояснив, что после обработки здания от насекомых те вышли из убежищ и вскоре должны погибнуть. И пообещав провести дезинсекцию снова.

Вот только прокуратура не нашла тараканов вообще. В ведомстве сообщают, что при проверке не подтвердилась информация и про плохое питание. Пациенты всем довольны.