Россети Северный Кавказ" восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение части потребителей трех районов Дагестана

Фото: Россети.

Порывистый ветер в Дагестане спровоцировал технологические нарушения на энергообъектах.

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" восстанавливают электроснабжение части потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане, которые по прогнозам сохранятся до конца недели, энергетики "Дагэнерго" работают в режиме повышенной готовности.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.