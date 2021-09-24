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Общество24 сентября 2021 18:26

Россети Северный Кавказ" восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение части потребителей трех районов Дагестана

Источник:kp.ru
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Фото: Россети.

Фото: Россети.

Порывистый ветер в Дагестане спровоцировал технологические нарушения на энергообъектах.

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" восстанавливают электроснабжение части потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане, которые по прогнозам сохранятся до конца недели, энергетики "Дагэнерго" работают в режиме повышенной готовности.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.