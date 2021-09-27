Жильцам многоэтажного дома в Изобильном окажут помощь после взрыва газа

На месте работают экстренные службы и следственные органы

Инцидент произошел около 14:22, 27 сентября, в городе Изобильный Изобильненского городского округа. Там на втором этаже многоквартирного дома на улице Ленина, дом 60 произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Разрушены межкомнатные перегородки, в нескольких соседних квартирах выбило окна. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что пострадал 27-летний житель города.

Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Погибших, к счастью, нет. Причины случившегося устанавливаются.

На месте работают экстренные службы и следственные органы. Жители подъезда временно эвакуированы, они обеспечены горячим питанием. Здание охраняется. Размер ущерба будет установлен в ближайшее время.

-Обследуем состояние дома. После будет решаться вопрос о помощи жителям, у которых пострадало имущество. Ситуация на контроле, - прокомментировал губернатор Ставрополья.