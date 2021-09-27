Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме на Ставрополье

Из многоэтажного дома эвакуировали 30 человек. Фото: пресс-служба управления МЧС России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел около 14:22, 27 сентября, в городе Изобильный Изобильненского городского округа. Там на втором этаже многоквартирного дома на улице Ленина, дом 60 произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

На месте работает испытательная пожарная лаборатория, выявляющая причины происшествия

По данным ведомства, несущие конструкции не повреждены. Дом газифицирован. Повреждены межкомнатные перегородки и нарушено остекление. Из подъезда, где произошло разрушение, эвакуировано 30 человек, среди них есть несовершеннолетние.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Следкома России, в происшествии пострадал 27-летний мужчина. С полученными травмами его доставили в больницу.

На месте работает испытательная пожарная лаборатория, выявляющая причины происшествия. Дальнейшая информация уточняется.

По данному факту Изобильненский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по СК проводит проверку.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцев, уже назначены экспертизы. Тем временем прокуратура Ставрополья начала проверку по факту взрыва газа в доме в Изобильном.

- По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находится на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сказано в сообщении прокуратуры.

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