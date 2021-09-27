Появилось видео с места взрыва газа в многоквартирном доме на Ставрополье

Инцидент произошел около 14:22 27 сентября в Изобильном. Там произошел хлопок газо-воздушной смеси на 2-ом этаже пятиэтажного многоквартирного дома без последующего горения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, несущие конструкции не повреждены. Сообщается, что дом газифицирован. Повреждены межкомнатные перегородки и нарушено остекление. Предварительно, в происшествии пострадал один человек.

Спасатели эвакуировали 30 человек. Среди них есть несовершеннолетние.

- Привлекается порядка 30 человек и 7 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, - прокомментировали в региональном ведомстве.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», пострадавшим оказался мужчина 1994 года рождения. Его с ожогами третьей степени доставили в реанимацию.

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту взрыва газа в доме в Изобильном.

Ход и результаты проверки находится на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сказано в сообщении прокуратуры.