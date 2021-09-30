На Ставрополье ночью 1 октября прогнозируется минусовая температура

В Ставропольском крае предстоящей ночью, 1 октября, прогнозируется понижение температуры воздуха до -1 градуса. В дневное время термометры покажут от +8 до +13 градусов. Местами в южной части региона ожидается дождь. В Ставрополе в ночное время суток температура воздуха понизится до +1 градуса. Днем термометры покажут от +9 до +11 градусов. Существенных осадков не обещают.

Уже на следующий день, 2 октября, днем по краю прогнозируется повышение температуры до +15 градусов. В Ставрополе - до +13 градусов. Утром местами в регионе пройдет небольшой дождь. Ожидаются осадки также в ночное время суток.

При этом предстоящее похолодание до нуля и минус одного градусов нельзя считать первыми заморозками. Как выяснила «КП-Ставрополь», заморозков в регионе в 2021 году не будет совсем. Подробнее об этом читайте в нашем материале с комментарием заместителя начальника по гидрометобеспечению Ставропольского края.