На Ставрополье при планировании бюджета учтут наказы избирателей

Региональный бюджет Ставропольского края будет сформирован на основе наказов от избирателей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров во время "Прямой линии" 29 сентября.

По словам Владимирова, избиратели указали на проблемные точки Ставрополья и оставили перечень наказов, на что нужно потратить государственные деньги. Население осталось недовольно качеством некоторых дорог, работой транспорта в крупных городах, состоянием некоторых общественных мест.

- Я поручил каждому (депутату): приходите, пожалуйста, со своими поручениями, которые вам дали избиратели. Даже если не избрались - какая разница, всё равно с людьми разговаривали, - заявил губернатор края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об ужесточении контроля за использованием QR-кодов на Ставрополье. Владимиров уже подписал соответствующий указ.